Присъдата на бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол се очаква на 19 февруари

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол, съден в Сеул за опит за установяване на военно положение през декември 2024 г., се очаква да научи присъдата си на 19 февруари, предаде днес агенция Йонхап.

"Съдът планира да постанови решението си по делото срещу Юн на 19 февруари", съобщи агенцията, цитирана от БТА.

По-рано днес екипът на специалния прокурор Чо Еун-сук поиска поиска смъртно наказание за бившия президент по обвинение в организиране на антидържавен метеж, заради краткото военно положение, въведено от него през декември 2024 г.