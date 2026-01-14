САЩ призоваха гражданите си да напуснат Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати призоваха своите граждани да напуснат Иран, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Предупреждението бе отправено на фона на големите антиправителствени протести в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 хиляди души. Иранските власти не посочиха конкретни числа, но държавната телевизия призна за голям брой смъртни случаи.

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора, предупреди президентът Доналд Тръмп. В отговор иранските власти обвиниха Тръмп, че търси претекст за военна намеса в страната.

На този фон виртуалната посолство на САЩ в Техеран призова американците "да напуснат Иран сега". "Обмислете заминаване от Иран по суша за Турция или Армения, ако е безопасно да го направите", се казва в известието.