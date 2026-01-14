ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22085146 www.24chasa.bg

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Иран

1564
САЩ СНИМКА: Пиксабей

Съединените щати призоваха своите граждани да напуснат Иран, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Предупреждението бе отправено на фона на големите антиправителствени протести в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 хиляди души. Иранските власти не посочиха конкретни числа, но държавната телевизия призна за голям брой смъртни случаи.

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора, предупреди президентът Доналд Тръмп. В отговор иранските власти обвиниха Тръмп, че търси претекст за военна намеса в страната.

На този фон виртуалната посолство на САЩ в Техеран призова американците "да напуснат Иран сега". "Обмислете заминаване от Иран по суша за Турция или Армения, ако е безопасно да го направите", се казва в известието.

САЩ СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание