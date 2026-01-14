Плащането на пътни такси с телефон в Гърция е нарушение, ако не сте паркирали напълно

Използването на мобилен телефон за плащане на пътни такси (тол такси) в Гърция може да доведе до сериозни глоби според Закона за движение по пътищата, тъй като се тълкува като незаконно. Ако трябва да платите с телефон, уверете се, че сте спрели напълно пред бариерата.

Ако използвате телефона си, за да покажете QR код или да платите безконтактно на служител или машина на пункт за събиране на такси, трябва да го направите при напълно спрял автомобил. Ако полицията забележи, че държите телефона, докато автомобилът е още в движение, дори с минимална скорост при приближаване към бариерата, може да бъдете глобени за „използване на мобилен телефон по време на шофиране". Глобата е 350 евро, като в някои случаи може да доведе и до отнемане на книжката за 30 дни.

Първо повторно нарушение глобата скача на 1000 евро, а шофьорската книжка се отнема за 6 месеца. Второ повторно нарушение (в рамките на 5 години) глобата става 2000 евро, книжката се отнема за по-дълъг период, а регистрационните номера на автомобила се изземват за цяла година.

Ако използването на телефона доведе до инцидент, последствията преминават в криминалната сфера. Първо нарушение с инцидент глоба от 2000 евро и отнемане на книжката за 4 години. Второ нарушение с инцидент глоба от 4000 евро и отнемане на книжката за 8 години. В случай на тежки наранявания или смърт, водачът подлежи на съдебен процес и лишаване от свобода.

Законът е ясен по отношение на използването на мобилен телефон по време на шофиране и гласи, че използването му е разрешено само когато е поставен на специална стойка, когато се използва се чрез Bluetooth с безжични слушалки или системата на автомобила за разговори, използва се за навигация, без да се държи в ръка. Дори ако колата ви е спряла в „тапа" на магистралата, използването на телефон в ръка се счита за нарушение.

Много водачи допускат грешката да мислят, че могат да използват телефона си при кратък престой, но закона е категоричен. Забранено е използването на телефон, ако сте спрели на червен светофар, ако го използвате в задръстване. Разрешено е само ако автомобилът е паркиран на безопасно и позволено за това място.