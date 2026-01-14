ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22085164 www.24chasa.bg

Русия пое контрол върху четири завода на датската "Рокуул"

3628
Руските власти поеха контрола върху четири завода в страната на датската компания на каменна вата. СНИМКА: Пиксабей

Руските власти поеха контрола върху четири завода в страната, принадлежащи на датския производител на каменна вата „Рокуул" (Rockwool), съобщи самата компания, цитирана от Франс прес.

„Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на „Рокуул". Ето защо „Рокуул" вече не контролира активите си в страната", се казва в изявление от вчера до фондовата борса.

Групата каза, че не е „оптимистично настроена", що се отнася до възможността за отменяне на решението.

Миналата година руското дружество е генерирало приходи на стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението.

„Рокуул" – световен производител в производството на каменна вата – евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната сред – увери, че „легалните му права, включително съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания", ще бъдат „категорично" защитавани.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието „от днес", а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточнява групата в изявлението си.

„Рокуул" дава работа на над 12 200 души в 40 страни, пише БТА.

Руските власти поеха контрола върху четири завода в страната на датската компания на каменна вата. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание