Временният премиер на Бангладеш предупреди за вълна от дезинформация преди изборите

Временният премиер на Бангладеш Мухамад Юнус предупреди за вълна от дезинформация, която заплашва парламентарните избори другия месец – първите след бунтовете, предизвикали падането на правителството през 2024 г., предаде Франс прес.

Осемдесет и пет годишният Юнус призова вчера Върховния комисариат на ООН по правата на човека да „се противопостави на вълната от дезинформация, която е насочена срещу изборите на 12 февруари", се казва в изявление на службата.

В телефонно обаждане до върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк временният премиер на Бангладеш описа „вълна от дезинформация около изборите", идваща „както от чуждестранни медии, така и от местни източници".

Бангладеш е в състояние на нестабилност, след като студентски бунтове свалиха от власт министър-председателката Шейх Хасина през август 2024 г., слагайки край на 15-годишното ѝ авторитарно управление, предава БТА.

„Социалните мрежи са залети от фалшиви новини, слухове и спекулации", добави Юнус. „Страхуваме се от влиянието, което те може да имат върху изборите", каза още той.

Наблюдателите от Европейския съюз нарекоха планираното гласуване в страната с население от 170 милиона души, предимно мюсюлмани, като „най-важния демократичен процес", който ще се случи в света през 2026 г.

Юнус, който е носителят на Нобелова награда за мир за 2006 г., се върна от изгнание през август 2024 г., за да оглави временното правителство, което трябва да се оттегли след произвеждането на изборите.

Той обяви, че политическата система е „напълно разбита" и предложи програма за реформи, насочена към балансиране на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, за да се избегне рискът от връщане на авторитарното управление. Това ще бъде предмет на референдум по време на изборите.