Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, на фронта - най-тежко

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски призна за трудности в страната му, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток, пише БТА.

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и упоритостта на Русия.

"Атаките продължават. Така както и отбраната на нашите позиции", каза украинският президент.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

