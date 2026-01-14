ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Кран падна върху влак в Тайланд, има загинали и ранени (Видео)

2420
кадър: @geotechwar, Х

Най-малко 19 души загинаха в Тайланд днес, след като кран падна върху влак и го извади от релсите в североизточната част на страната, предаде Ройтерс. На този етап е постъпила информация за около 80 ранени, уточни местната полиция.

Властите отбелязаха пред Ройтерс, че под развалините вероятно има още тела.

Влакът, потеглил от столицата Банкок за североизточната провинция Убон Ратчатани, е дерайлирал, след като строителен кран се е стоварил върху един от вагоните му, обясняват от полицията.

Трагедията се е разиграла днес в окръг Сикхио в провинция Након Ратчасима, на 230 километра североизточно от столицата Банкок.

Кранът е работил по високоскоростна линия, когато е паднал върху минаващия в това време влак. По време на дерайлирането в композицията за кратко е избухнал пожар, пише БТА.

кадър: @geotechwar, Х

