Онкоболни пациенти в Испания са починали заради предозиране с лекарство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама онкоболни пациенти в Университетската болница в Бургос в Испания са починали, след като са получили доза лекарство 6 пъти по-висока от предписаната. От грешката са били засегнати още трима души, един от които е в интензивно отделение.

Събитията датират от 18 декември, когато двамата пациенти пристигнали в болницата със симптоми, съответстващи на натравяне. След това болницата започнала разследване, като прегледала целия процес на онкологично лечение, от предписването от лекарите на отделението до приложението, и заключила, че е имало грешка в информационния лист за приготвянето на лекарството.

Единият от пациентите починал няколко часа след пристигането си в болницата, а вторият - няколко дни по-късно.

Директорът на болницата Карлос Картон обясни, че грешката е открита след преглед на броя на разредените флакони, който не е бил приготвен както е трябвало.

Картон подчерта, че това е човешка грешка в концентрацията на лекарството, а не проблем със самото лечение.

Петимата засегнати пациенти са получили един и същ препарат в различни дни. Ръководството на болницата твърди, че няма риск за други пациенти, които се лекуват там.

Предстои здравните власти в автономната област Кастилия и Леон да започнат процес за определяне на отговорността за смъртта на двамата пациенти, съобщава БНР.