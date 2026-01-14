ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Тръмп: Ще действаме много категорично, ако иранските власти екзекутират хора

3124
Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират хора, задържани при протестите. Снимка: КМГ

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират хора, задържани при протестите, предупреди президентът Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

Малко по-рано, в публикация в собствената си социална платформа "Трут Соушъл", Тръмп даде да се разбере, че няма да се среща с представители на иранските власти, и насърчи демонстрантите, като каза, че "помощта е за път". Той направи този коментар на фона на твърденията на активисти, че броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 хиляди.

"Ще действаме много категорично, ако направят подобно нещо", каза няколко часа по-късно президентът на САЩ, когато беше попитан от репортер на телевизия "Си Би Ес Нюз" по време на посещение в автомобилен завод в Детройт, щата Мичиган, вчера за потенциални обесвания на демонстранти в Ислямската република още днес.

"Връщам се в Белия дом, ще разгледаме ситуацията в Иран", заяви след това Тръмп на брифинг за медиите, след като самолетът му кацна във военновъздушната база "Андрюс" близо до Вашингтон. Той изрази очакване да получи "точни данни, свързани с убийствата (на протестиращи)", споменавайки за "значителен брой" смъртни случаи.

Конкретните намерения на американския президент по отношение Иран обаче засега остават доста неясни, отбелязва АФП.

