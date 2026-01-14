Тръмп: Ще действаме много категорично, ако иранските власти екзекутират хора

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират хора, задържани при протестите, предупреди президентът Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

Малко по-рано, в публикация в собствената си социална платформа "Трут Соушъл", Тръмп даде да се разбере, че няма да се среща с представители на иранските власти, и насърчи демонстрантите, като каза, че "помощта е за път". Той направи този коментар на фона на твърденията на активисти, че броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 хиляди.

"Ще действаме много категорично, ако направят подобно нещо", каза няколко часа по-късно президентът на САЩ, когато беше попитан от репортер на телевизия "Си Би Ес Нюз" по време на посещение в автомобилен завод в Детройт, щата Мичиган, вчера за потенциални обесвания на демонстранти в Ислямската република още днес.

"Връщам се в Белия дом, ще разгледаме ситуацията в Иран", заяви след това Тръмп на брифинг за медиите, след като самолетът му кацна във военновъздушната база "Андрюс" близо до Вашингтон. Той изрази очакване да получи "точни данни, свързани с убийствата (на протестиращи)", споменавайки за "значителен брой" смъртни случаи.

Конкретните намерения на американския президент по отношение Иран обаче засега остават доста неясни, отбелязва АФП.