Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди на среща с арменския външен министър Арарат Мирзоян, че САЩ ще продължат с плана за изграждане на транзитен коридор през Армения до Азербайджан, предаде Франс прес.

Армения и Азербайджан подписаха през август във Вашингтон с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп споразумение, с което сложиха край на дългогодишния си териториален спор.

То предвижда създаването на транзитна зона, преминаваща през Армения и свързваща Азербайджан с анклава му Нахичеван на запад. Този коридор, който е в отговор на дългогодишно искане на Баку, ще бъде наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP).

Там САЩ ще разполагат с право да разработват полезните изкопаеми в регион, богат на изкопаеми горива, предава БТА.

„Споразумението TRIPP ще стане наистина модел за целия свят, показвайки как е възможно отваряне към икономическа активност и просперитет без по някакъв начин да се прави компромис със суверенитета и териториалната цялост", заяви американският държавен секретар по време на срещата.

„Ще бъде добре за Армения, добре за САЩ, добре за всички участници", добави той и заяви, че администрацията на Тръмп сега „ще работи за прилагане на споразумението".

Иран от дълго време се противопоставя на установяването на този коридор, страхувайки се, че ще го отреже от Кавказ и ще доведе до чуждестранно присъствие по границата му.

От своя страна арменският премиер Никол Пашинян заяви, че сигурността на коридора, свързващ Азербайджан и Нахичеван, ще бъде гарантирана от Армения, а не от трета страна".

Териториалният спор между Армения и Азербайджан беше свързан основно с Карабах – планински анклав, който бе в основата на две войни – една по време на падането на СССР и една през 2020 г. Азербайджан в крайна сметка си го върна изцяло от арменските сепаратисти след светкавична офанзива през 2023 г.