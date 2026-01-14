Напрежението на фермерите расте - часове до пълна блокада на границата с България

Ситуацията с фермерските блокади в Гърция е изключително напрегната и динамична, като транспортната обстановка се променя буквално на всеки час. Напрежението в Гърция прерасна в открита конфронтация, след като вчерашната среща в двореца „Максимос" не успя да спре вълната от недоволство.

Фермерите от блока „Промахон" обявиха безсрочно затваряне на границата за камиони, считано от 12:00 ч. днес (14 януари). Има предупреждения за периодични затваряния на пункта и за частни автомобили и автобуси в определени часове на деня. Към ранните часове на деня се съобщаваше за временно вдигане на блокадата, но новините сочат готовност за пълно затваряне точно на обяд.

Трафикът на товарни автомобили на Илинден – Ексохи е силно затруднен или напълно спрян. Капитан Петко войвода остава рисков, като често бива затварян изцяло за всички видове превозни средства. Границите със Северна Македония, пунктовете Евзони и Ники са блокирани, което прекъсва основните маршрути към Западна Европа.

Във вътрешността на страната на магистрала Атина – Солун, трактори са блокирали ключови точки, включително тунелите Темпи, Кастро и Малгара.

Фермерите от основните блокове в Тесалия и Централна Гърция вече „загряват" двигателите на тракторите си за мащабно спускане към Атина. Те планират да блокират площад „Синтагма" пред парламента. Решението за този поход беше взето като знак на протест срещу „недостатъчните" според тях мерки, обявени от Кириакос Мицотакис след срещата му с представители на само 14 блока.

Премиерът Мицотакис изпрати ясно предупреждение към онези, които отказват да се изтеглят, че държавата е готова да използва „всички законни средства", за да държи пътната мрежа отворена. Властите подчертаха, че няма да позволят на радикални групи да държат икономиката заложник. Очаква се намеса на полицията (MAT) за разчистване на ключови точки.

Земеделците протестират срещу високите производствени разходи, забавените субсидии и предложеното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Въпреки обявените от правителството нови помощи за електроенергия и данъчни облекчения за гориво, голяма част от фермерите смятат мерките за недостатъчни и продължават с блокадите.

Ако планирате пътуване днес, опитайте се да преминете границата преди 11:30 ч. сутринта или използвайте ГКПП „Маказа", където към момента обстановката е по-спокойна. Сблъсъкът между тракторите, тръгващи към Атина, и полицията, подготвяща разчистване, може да доведе до сериозни безредици по магистралата Солун – Атина. Ако сте на път, избягвайте района на Малгара и Темпи.