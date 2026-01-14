ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22085842 www.24chasa.bg

Пожар избухна в жилищен блок в Киев след руско нападение

1892
Пожар избухна тази нощ в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руско нападение. Снимка: Pixabay

Пожар избухна тази нощ в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руско нападение, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Става въпрос за 16-етажен блок, уточни киевският кмет Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога.

Беше атакуван и родният град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой рог, в резултат на което повече от 45 хиляди абонати останаха без ток, а над 700 сгради - без отопление, съобщи ръководителят на военната администрация там Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс и БТА.

Според украинските военновъздушни сили от 18:30 ч. местно време вчера (също и българско) Украйна е била атакувана със 113 дрона и 3 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 89 безпилотни летателни апарата и 1 ракета, обяви украинската армия.

Пожар избухна тази нощ в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руско нападение. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание