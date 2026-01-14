ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Апартамент се подпали през нощта в пловдивския рай...

Турският външен министър обсъди с иранския си колега ситуацията в Иран

Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Турският външен министър Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи вчера, като двамата са обсъдили ситуацията в Иран и нестихващите протести там, при които по последна информация са убити повече от 2500 души, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на дипломатически източници.

През вчерашния ден Фидан също така се е срещнал с посланика на САЩ в Анкара и специален представител за Сирия Том Барак при закрити врата. Към момента няма допълнителна информация относно разговорите, които двамата са провели, пише БТА.

Според официално съобщение на турското външно министерство, публикувано снощи, днес Фидан ще бъде на официално посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

