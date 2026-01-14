Турският външен министър обсъди с иранския си колега ситуацията в Иран

Турският външен министър Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи вчера, като двамата са обсъдили ситуацията в Иран и нестихващите протести там, при които по последна информация са убити повече от 2500 души, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на дипломатически източници.

През вчерашния ден Фидан също така се е срещнал с посланика на САЩ в Анкара и специален представител за Сирия Том Барак при закрити врата. Към момента няма допълнителна информация относно разговорите, които двамата са провели, пише БТА.

Според официално съобщение на турското външно министерство, публикувано снощи, днес Фидан ще бъде на официално посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ).