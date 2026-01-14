Пратеникът на ЕС за диалога Белград – Прищина е на посещение в Косово и Сърбия

Специалният пратеник на Европейския съюз за диалога Белград – Прищина Петер Сьоренсен се очаква да посети Косово и Сърбия днес, за да постигне напредък в процеса, съобщи косовският вестник „Коха диторе".

Очаква се Сьоренсен да пристигне в Прищина, където да се срещне с косовския президент Вьоса Османи, премиера на Косово Албин Курти, представители на опозиционните партии и гражданското общество, след което да замине за Белград.

Визитата на Сьоренсен идва след предсрочния парламентарен вот в Косово на 28 декември и след като страните членки на ЕС се съгласиха за удължат мандата на датския дипломат на този пост с поне още две години, пише БТА.

Настоящият мандат на Сьоренсен трябваше да изтече през февруари, след като първоначално беше назначен на поста само за 13 месеца, припомня косовското издание. Това се дължеше на факта, че по това време ЕС не беше сигурен как да подходи към диалога след приключването на мандата на предишния специален пратеник Мирослав Лайчак.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.

Към момента диалогът за нормализирането на отношенията Белград – Прищина е в застой. Косовският премиер Албин Курти не се е срещал със сръбския президент Александър Вучич след нападението в северното косовско село Банска през септември 2023 г.

Въпреки малкия брой срещи във връзка с диалога ЕС обвинява Косово и Сърбия за липсата на напредък, отбелязва „Коха диторе". Политическата безизходица след редовните парламентарни избори в Косово през февруари миналата година, но и политическата ситуация в Сърбия, където има непрекъснати антиправителствени протести, се посочват в Брюксел като пречка за напредък по диалога. След декемврийския предсрочен парламентарен вот в Косово се очаква ситуацията да се изясни и страната бързо да сформира новите си институции.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, под чието ръководство диалогът се провежда в Брюксел, изрази готовност да организира среща на високо равнище в рамките на диалога, както казват в ЕС, „когато се създадат подходящите условия".

Калас е на тази позиция повече от година и все още не е организирала нито една среща на високо равнище в рамките на диалога. Някои кръгове в Брюксел разглеждат този факт като доказателство за застой в процеса на диалог, пише още косовското издание.