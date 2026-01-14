Иран обвини Тръмп, че подстрекава към насилие

Иранските власти обвиниха президента на САЩ Доналд Тръмп, че насърчава политическата дестабилизация, подстрекава към насилие и заплашва държавния суверенитет, териториалната цялост и националната сигурност на страната, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Това стана на фона на протестите в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 хиляди души. Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират задържани демонстранти, предупреди Тръмп.

Обвиненията на Техеран към президента на САЩ се съдържат в писмо, изпратено до Съвета за сигурност на ООН от постоянния представител на Иран към световната организация Амир Саид Иравани.

Той подчертава, че "Съединените щати и израелският режим носят пряка и безспорна правна отговорност за произтичащата от това загуба на живота на невинни цивилни, "особено сред младежите".

Иравани написа това писмо, което изпрати и до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, в отговор на публикация на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", в която той обяви, че няма да се среща с представители на иранските власти, и насърчи демонстрантите, като каза, че "помощта е за път".

Преди няколко дни постоянният представител на Иран към световната организация вече обвини САЩ, че се опитват да дестабилизират Ислямската република и носят вина за насилието.