Лапландия не е просто място на картата - тя е силно и несравнимо усещане, което не се забравя. Земя на магия, бяла тишина и природни чудеса, където зимата изглежда като приказка, а лятото никога не заспива напълно. Сега това чудно кътче на Земята е по-близо от всякога, защото двама късметлии могат да спечелят вълшебно приключение в перлата на Финландия.

Най-вълнуващото преживяване там без съмнение е Северното сияние. Зелени, лилави и розови светлини танцуват в нощното небе - гледка, която остава за цял живот. Най-добрият период за наблюдение на този природен феномен е от септември до март, далеч от градските светлини и сред тишината на северната природа.

През лятото тук се случва още едно природно чудо - среднощното слънце. Седмици наред слънцето не залязва и можеш да се разхождаш в полунощ на светло, да караш колело в два часа сутринта или да пиеш кафе, докато небето е озарено. Това преживяване напълно променя усещането за време.

В Лапландия се намира и домът на Дядо Коледа в град Рованиеми, където можеш да посетиш официалната му резиденция, да изпратиш писмо от Арктическия пощенски офис и да прекрачиш Полярния кръг. От това място не само децата, а и възрастните си тръгват с усмивка и усещане за магия.

Истинско лапландско изживяване са разходките с елени и кучешките впрягове, които позволяват да усетиш природата така, както са го правили местните преди векове. Сафари с хъскита носят адреналин и вълнение, докато разходките с елени са по-тихи, спокойни и романтични. Възможно е да попаднеш на елени, които се разхождат свободно в гората или около пътя, тъй като броят им е приблизително равен на броя на хората.

Лапландия предлага необичайни места за нощувка като снежни хотели, стаи от лед и стъклени иглута, откъдето можеш да наблюдаваш сиянието, докато лежиш на топло. Тук сауната сред снега е не просто релакс, а истински ритуал. За любителите на приключенията регионът е истински рай с възможности за снегоходки, каране на моторни шейни, риболов в замръзнали езера и наблюдение на диви животни като лосове, северни лисици и снежни сови.

Мястото е дом на саамите - коренното население на региона, чиято култура включва традиционни носии, уникална музика, наречена йойк, и начин на живот, тясно свързан с отглеждането на елени. Срещата с тях разкрива една различна философия, по-бавна, по-смислена и в хармония с природата.

Лапландия е дестинация, която с магията си те кара да повярваш отново в чудесата. А с Палмите сега може да се докоснеш до тази магия, независимо дали търсиш приключение, тишина, романтика или детско вълнение. В Лапландия ще намериш по малко от всичко, а най-хубавото е, че си тръгваш не само със снимки, а с усещането, че си бил на място, където светът е наистина вълшебен.