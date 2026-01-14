Луната може би поглъща молекули от земната атмосфера

Ново проучване разкрива, че частици от земната атмосфера са били пренесени в космоса от слънчевия вятър и са кацали на Луната в продължение на милиарди години, смесвайки се с лунната почва.

Изследването хвърля нова светлина върху загадка, която съществува от повече от половин век, откакто мисиите „Аполо" донесоха лунни проби със следи от вещества като вода, въглероден диоксид, хелий и азот, вградени в реголита – прашния повърхностен слой на Луната.

Ранни проучвания предполагаха, че Слънцето е източник на някои от тези вещества. Но през 2005 г. изследователи от Токийския университет предположиха, че те биха могли да произхождат и от атмосферата на младата Земя, преди тя да развие магнитно поле преди около 3,7 милиарда години. Авторите подозираха, че магнитното поле, след като се е образувало, би спряло потока, като е уловило частиците и е направило трудно или невъзможно тяхното изтичане в космоса.

Сега новото проучване обръща тази хипотеза, като предполага, че магнитното поле на Земята може би е спомогнало, а не е блокирало преноса на атмосферни частици към Луната – процес, който продължава и до днес.

„Това означава, че през цялото това време Земята е доставяла летливи газове като кислород и азот в лунната почва", казва Ерик Блекман, съавтор на новото проучване и професор в катедрата по физика и астрономия в Университета в Рочестър, Ню Йорк.

„Дълго време се смяташе, че Луната първоначално се е образувала в резултат на сблъсък на астероид с прото-Земята, по време на който е настъпило значително първоначално смесване на такива летливи вещества от Земята към Луната", добави той.

Наличието на полезни елементи като кислород и водород на повърхността на Луната може да бъде от интерес за лунните изследвания.

„Лунните мисии и в крайна сметка лунните колонии, които потенциално могат да възникнат някой ден, вероятно ще трябва да разполагат със самоподдържащи се ресурси, които не е необходимо да се пренасят от Земята", каза Блекман.

„Например, хората са проучвали как биха могли да преработват вода от лунния реголит и да извличат водород и кислород за производството на гориво. Има и проучвания за гориво на базата на амоняк, което би използвало азота, пренесен на Луната от слънчевия вятър. Така че този материал, пренесен от слънчевия вятър, попада в почвата и става част от местните ресурси, които такива иновации биха могли да експлоатират".

За новото проучване изследователите използват компютърни симулации и тестват два сценария. Единият включва силен слънчев вятър – високоскоростен поток от частици, идващи от Слънцето – и липса на магнитно поле около Земята. Другият включва по-слаб слънчев вятър и силно магнитно поле около Земята. Сценариите съответстват приблизително на древното и съвременното състояние на нашата планета. Сценарият за съвременната Земя се оказа най-ефективен за пренасянето на фрагменти от земната атмосфера към Луната.

След това изследователите сравниха резултатите с данни, получени директно от анализ на лунната почва в предишни проучвания.

„Използвахме лунни проби, донесени на Земята от мисиите „Аполо 14" и „Аполо 17", за да потвърдим резултатите си", каза Шубхонкар Параманик, докторант в катедрата по физика и астрономия в Университета в Рочестър. Параманик е водещият автор на проучването, което бе публикувано през декември в списанието Nature Communications Earth & Environment.

„Имаме този слънчев вятър, който достига земната атмосфера, а след това земната атмосфера се разсейва. Затова се опитахме да определим какво би било съотношението на тази смес или да разграничим кои частици са от слънчев произход и кои от земния", добави той.

Магнитното поле на Земята се генерира от електрически токове, произведени от движението на разтопено желязо и никел в течното външно ядро на планетата. То се простира далеч в космоса, образувайки щит, който отклонява голяма част от слънчевия вятър, който иначе би ерозирал атмосферата.

Когато магнитното поле взаимодейства със слънчевия вятър, то създава магнитосфера — структура, подобна на комета, с компресиран фронт и дълга опашка. Когато частиците от слънчевия вятър се насочват по линиите на магнитосферата близо до полюсите, получаваме полярни сияния, известни още като северно и южно сияние.

Формата на магнитосферата обяснява защо слънчевият вятър може да отнеме някои частици от земната атмосфера и да ги изведе в космоса. Според Блекман, това позволява по-голяма част от земната атмосфера да бъде пренесена към Луната, отколкото в немагнитния или древен модел на Земята.