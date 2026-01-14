„Хизбула" предупреди Ливан да не разширява усилията си за разоръжаване на групировката

Високопоставен официален представител на „Хизбула" предупреди ливанското правителство, че ако продължи с усилията си да разоръжи групировката в цялата страната, това ще предизвика хаос и евентуално гражданска война, предаде Ройтерс, цитирайки коментари, публикувани от групировката днес. Това посочва БТА.

Ливан обеща да установи държавен контрол над всички оръжия в страната в съответствие със споразумение от 2024 г., което сложи край на опустошителната война между „Хизбула" и Израел.

„Хизбула" настоява, че сделката важи само за южната част на Ливан, която граничи с Израел и отказва да предаде оръжията си в другите части на страната.

В интервю за руската държавна медия Ар Ти високопоставеният политически служител от „Хизбула" Махмуд Кмати заяви, че продължаването на усилията за установяване на държавен монопол върху оръжията в северните части на страната би било „най-голямото престъпление, извършено от държавата".

„Пътят, по който са поели ливанското правителство и държавните институции, ще доведе Ливан до нестабилност, хаос и може би дори гражданска война", каза Кмати, но увери, че „Хизбула" няма да бъде въвлечена в конфронтация с ливанската армия.

Ливанската армия миналата седмица каза, че е установила оперативен контрол върху района между река Литани и границата с Израел. Ливанското правителство нареди на армията да го осведоми в началото на февруари как ще продължи с разоръжаването в другите части на страната.

„Хизбула" заяви, че израелските войски трябва да се изтеглят от пет окупирани от тях позиции по върховете на хълмове в Южен Ливан, да прекратят почти ежедневните въздушни удари в Ливан и да освободят задържаните ливанци, преди да бъде обсъждано каквото и да било по-нататъшно разоръжаване.

„Няма да има разговори или диалог за каквато и да било ситуация северно от река Литани преди Израел да се изтегли от цялата територия на Ливан, освободи Юга и затворниците и прекрати нарушенията си срещу Ливан", заяви Кмати.

Израел казва, че усилията за разоръжаване на бойците на „Хизбула" са недостатъчни и засили натиска срещу ливанските лидери, които се опасяват, че Израел може да ескалира ударите.

Войната в Газа, която избухна през октомври 2023 г., предизвика месеци на погранични сблъсъци между Израел и „Хизбула" с почти ежедневна стрелба по израелско-ливанската граница.