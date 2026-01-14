Президентът на Полша: Тръмп е единственият, способен да спре Путин

Доналд Тръмп е единственият световен лидер, способен да спре Владимир Путин да заплашва Европа, заяви президентът на Полша Карол Навроцки пред Би Би Си.

"На Путин не може да се има доверие, но Европа трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи президента Тръмп в усилията му да сложи край на войната в Украйна", каза още Навроцки.

"При положение, че Русия на Владимир Путин заплашва Полша, както и Централна и Източна Европа, американският президент е единственият човек, който може да реши този проблем, както и да сложи край на войната в Украйна", заяви още полският президент.

Като се позова на масираното навлизане на руски дронове през септември миналата година, когато повече от 20 безпилотни летателни апарата преминаха в Полша от Беларус и Украйна, Навроцки нарече случилото се „извънредна ситуация", добавяйки.

„До този момент нито една държава членка на НАТО не беше преживявала атака с дронове в такъв мащаб, Русия тестваше отбраната на Полша и солидарността на НАТО", добави той.

Полският президент благодари на Великобритания за изпращането на изтребители RAF Typhoon, които да помогнат за защитата на границите на страната. Той каза, че Полша се намира в състояние на хибридна война с Русия още от 2021 г., справяйки се с дронове и дезинформация.

"Това, което Доналд Тръмп прави от името на европейците заслужава подкрепа и голямо уважение", отговори Навроцки на въпрос за приятелството си с американския президент. Той заяви още, че вижда как Европа „се отдалечава" от Съединените щати и че това не е добро нито за икономическата, нито за военната сигурност на Европейския съюз.

"Дискусията за Гренландия трябва да остане въпрос между датския министър-председател и президента Тръмп", каза още Навроцки и допълни, че е убеден, че този въпрос ще бъде решен диалог между Дания и САЩ.

„Бих искал да изразя дълбоката си признателност към британските войници, които са разположени в Полша и поемат отговорност за източния фланг на НАТО", заяви полският президент.

Той изрази надежда, че с бързо растящата икономика на Полша, Великобритания като домакин на срещата на Г-20 догодина ще покани Полша да участва.