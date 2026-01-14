Иран заплаши да удари US военни бази, ако Тръмп нападне Техеран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран заплаши да нанесе удари по американски военни бази, ако Доналд Тръмп нареди атака срещу Техеран.

Американски обекти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Турция могат да бъдат набелязани като част от ответните мерки срещу Вашингтон.

Президентът Тръмп предупреди, че САЩ „ще предприемат много строги мерки", ако иранският режим обеси продемократичните протестиращи, като сред тях е и млад търговец, който ще бъде екзекутиран.

26-годишният Ерфан Солтани вероятно ще стане първият екзекутиран заради протестите, като според информациите той ще бъде обесен в сряда сутринта местно време.