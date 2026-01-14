ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22087850 www.24chasa.bg

Иран заплаши да удари US военни бази, ако Тръмп нападне Техеран

3224
Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Иран заплаши да нанесе удари по американски военни бази, ако Доналд Тръмп нареди атака срещу Техеран.

Американски обекти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Турция могат да бъдат набелязани като част от ответните мерки срещу Вашингтон.

Президентът Тръмп предупреди, че САЩ „ще предприемат много строги мерки", ако иранският режим обеси продемократичните протестиращи, като сред тях е и млад търговец, който ще бъде екзекутиран.

26-годишният Ерфан Солтани вероятно ще стане първият екзекутиран заради протестите, като според информациите той ще бъде обесен в сряда сутринта местно време.

Протестите в Иран СНИМКА: Екс/ @FAB87F

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание