Обвиниха Юлия Тимошенко, че подкупвала украински депутати и им казвала как да гласуват

Юлия Тимошенко, лидер на партията Баткившчина (Отечество), е обвинена, че е предлагала подкупи на народни представители, съобщи Олха Постолюк, говорител на Специализираната антикорупционна прокуратура, съобщи The Kyiv Independent.

След като Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу няколко депутати от партията на президента Володимир Зеленски през декември, Тимошенко е започнала обсъждания за редовно предлагане на подкупи на някои народни представители в замяна на гласове, твърди НАБУ.

„Не става дума за еднократни договорки, а за редовен механизъм на сътрудничество, който включва авансови плащания и е замислен за дългосрочен период", добави бюрото. „Народните представители получавали инструкции как да гласуват, а в някои случаи - да се въздържат или да не участват в гласуването."

НАБУ също така публикува предполагаема инструкция, изпратена от Тимошенко до народен представител.

Според прокуратурата тя е инструктирала депутата да гласува за освобождаването на Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), на министъра на отбраната Денис Шмигал и на министъра на цифровата трансформация Михайло Фьодоров. Тя също така е посочила, че депутатът трябва да гласува против назначаването на Фьодоров за министър на отбраната, Шмигал за министър на енергетиката и Денис Маслов за министър на правосъдието, според предполагаемата инструкция.

На 13 януари САПО и НАБУ извършили обиски в офисите на партия „Баткившчина".

Тимошенко потвърди обиските в публикация във Facebook на 14 януари и заяви, че те „нямат нищо общо със закона или законността".

„Нищо не намериха, затова просто взеха служебните ми телефони, парламентарни документи и лични спестявания, всички от които са напълно декларирани в официалната ми декларация за имущество", добави тя.

Съобщението идва две седмици след като НАБУ заяви на 27 декември, че е разкрило престъпна група, включваща народни представители, които са получавали пари в брой в замяна на парламентарни гласове.

Тимошенко, която е била министър-председател на Украйна през 2005 г. и в периода 2007–2010 г., оглавява партията „Баткившчина", която в момента разполага с 25 места в парламента.

Тимошенко е ветеран в украинската политика и лидер на опозиционната партия „Баткившчина". Дългата ѝ политическа кариера, участието ѝ в основните масови движения в Украйна и характерната ѝ плитка я превърнаха в международно разпознаваема фигура.