Британското вътрешно министерство бори миграцията в стила на Тръмп, пуска клипове в TikTok

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на вътрешните работи във Великобритания използва тактики в социалните мрежи, подобни на тези на Доналд Тръмп, за да се похвали с репресиите си срещу имиграцията, като публикува ново видео в TikTok, в което се вижда как незаконни мигранти биват извеждани от Великобритания.

Във вторник министерството стартира акаунта Secure Borders UK с 20-секундно видео, в което се вижда как хора биват задържани, а върху видеото са изложени статистически данни за прилагането на имиграционното законодателство и предупреждението: „Това е само началото". #UKImmigration #Politics #UKPolitics #UKNews ♬ original sound - Secure Borders UK @securebordersuk Restoring order and control to UK borders. #Immigration

Други видеоклипове показват хора с белезници, които се качват на самолети за депортиране, новопристигнали в център за задържане и компилация от задържани, всичко това на фона на драматична музика.

Някои от показаните лица са чуждестранни престъпници, които са депортирани след осъждането им за престъпления в Обединеното кралство.

Министерството на вътрешните работи настоя, че „твърдият" отчет е необходим, за да се противопостави на „разпространителите на фалшиви новини", които оспорват постиженията на правителството в областта на имиграцията, на фона на 61-процентното увеличение на видеоклиповете по тази тема в TikTok.

Миналата година около 41 472 мигранти пресякоха Ламанша – вторият най-висок брой, отчетен досега. Това е с 13% повече от цифрата за 2024 г., когато 36 816 мигранти са направили пътуването.

Крис Филп определи видеоклиповете като „жалък трик" и добави: „Идеята, че публикуването на няколко поста в TikTok ще спре нелегалните имигранти, е смешна – точно като предишното обещание на правителството да разбие бандите."

Стилът на редактиране на акаунта Secure Borders UK е удивително подобен на този, използван от Белия дом, който е възприел провокативен стил на комуникация в социалните медии.

TikTok акаунтите на администрацията на Тръмп съдържат дръзки видеоклипове на агенти на ICE на патрул, съпроводени с поп музика, а миналата година бяха критикувани за създаването на генерирани от изкуствен интелект изображения на плачещи мигранти като герои в анимационен филм на Studio Ghibli на X.

Реакцията към видеоклиповете на Министерството на вътрешните работи е била негативна в TikTok, където по-голямата част от потребителите във Великобритания са по-млади и, според проучвания, по-склонни да са с леви убеждения.

Министерството на вътрешните работи съобщи тази седмица, че е арестувало над 12 000 нелегални работници през първите 18 месеца от мандата на лейбъристите, след като е провело почти 17 500 рейда.

Общо 12 322 предполагаеми нелегални работници са били арестувани, което е увеличение спрямо 6725 през предходните 18 месеца – изведени от салони за маникюр, ресторанти, автомивки и фризьорски салони. Но досега само 1725 от арестуваните – един на всеки седем – са били депортирани от Великобритания.

Става ясно, че 74 милиона паунда са били възстановени от договори за предоставяне на убежище и че както броят на използваните хотели за бежанци, така и разходите за тях са намалели от юли 2023 г.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд коментира тази седмица най-новите данни: „В нашите общности няма място за нелегални работници.

Ето защо ние засилихме правоприлагащите дейности до най-високото ниво в британската история, така че нелегалните мигранти в сивата икономика да нямат къде да се скрият.

Няма да се спра пред нищо, за да възстановя реда и контрола по нашите граници."