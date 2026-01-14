Великобритания се отказа от задължителните дигитални лични карти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британското правителство отхвърля плановете за задължителни дигитални лични карти - една породила полемика идея, която беше представена първоначално от кабинета като начин за контрол на имиграцията, предаде Асошиейтед прес.

Това е най-новата промяна в политиката на правителството на премиера Киър Стармър, подложено на критики както от опозиционните политици, така и от управляващите депутати от Лейбъристката партия, посочва БТА.

В новите политики на правителството се предвиждаше всички пълнолетни лица, които работят законно във Великобритания, да получат цифрови лични карти до 2029 година.

Длъжностни лица потвърдиха днес, че гражданите и жителите няма да бъдат задължени да представят цифрова лична карта, за да получат работа, като това е отказване от ключов елемент от правителствената политиката, обявена през септември.

„Цифровата лична карта може да бъде един от начините да докажете правото си да работите" наред с други документи като биометричните паспорти, заяви британската министърка на транспорта Хайди Александър пред "Би Би Си".

Правителството заяви, че подробните планове за цифровите лични карти ще бъдат „дефинирани след пълна обществена консултация, която ще започне скоро".

Стармър беше заявил през септември: „Няма да можете да работите в Обединеното кралство, ако нямате дигитална лична карта. Толкова е просто".

Той заяви, че планът ще спомогне за намаляване на нелегалната имиграция, като затрудни работата на хората в сивата икономика. Стармър уточни и че това ще улесни достъпа на хората до здравеопазване, социални помощи, грижи за деца и други публични услуги.

Британският премиер се сблъска с незабавна негативна реакция, като проучванията показаха, че подкрепата за цифровата идентификация е спаднала драстично, след като Стармър подкрепи идеята.

Във Великобритания няма задължителни лични карти за обикновените граждани още от периода след Втората световна война и идеята за въвеждането на тази отдавна поражда полемика. Защитниците на гражданските права твърдят, че въвеждането на такива документи ще наруши личната свобода и ще изложи на риск личната информация на хората.

Бившият премиер Тони Блеър се опита да въведе биометрични лични карти преди две десетилетия като начин за борба с тероризма и измамите, но се отказа от тези планове след силна опозиция от страна на обществеността и парламента.

След последната промяна в политиката председателят на опозиционната Консервативна партия Кевин Холинрейк заяви, че „единствената последователна политика на лейбъристите е отстъплението".

Говорителката на либералдемократите Лайза Смарт, заяви, че офисът на Стармър „трябва да поръчва на едро хапчета против гадене, за да се справи с всичките си завои на 180 градуса в политиката си".