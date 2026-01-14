Изтръгнаха иранското знаме пред посолството на страната в Берлин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протестиращи на 28 и 33 г. изтръгнаха иранско знаме от пилона, на който то се издигаше в пределите на комплекса на посолството Иран в Берлин, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Инцидентът е станал вчера вечерта, когато група протестиращи, развяващи знамената на Иран отпреди Ислямската революция се приближили до иранското посолство в югозападната част на Берлин, посочва БТА.

Около 23:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) демонстрантите отвлекли вниманието на охраната на комплекса, което позволило на двама мъже да прескочат оградата, според полицията.

След като мъжете изтръгнали настоящото иранско знаме от пилона, на който то се издигало, те се опитали да издигнат две ирански знамена отпреди Ислямската революция, но не успели, съобщи полицейски говорител.

Наложило се е охраната на посолството да използва лютив спрей, за да ги накара да напуснат комплекса. Мъжете, на 28 и 33 години, са били задържани извън пределите на посолството.

Полицията е започнала разследване срещу общо шестима души по подозрение в увреждане на имущество, незаконно проникване в чужд имот, оскверняване на националното знаме и на национални символи, съобщи говорителят.

През последните дни в цяла Европа се проведоха демонстрации в знак на солидарност с масовите протести, които разтърсват Иран.

Това, което в началото беше протест срещу продължителните икономически проблеми в страната, се превърна в най-голямото протестно движение, наблюдавано в Ислямската република от години, като иранските сили за сигурност отговориха на протестите с брутални репресии.

Според правозащитната организация "Хенгау" от началото на протестите в края на декември миналата година досега са били убити над 2500 души.