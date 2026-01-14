Снегът затвори пътища и училища в Турция

Обилни снеговалежи създадоха проблеми в планинските райони и източната част на Турция днес. Част от пътищата в източния окръг Карс са затворени за тежкотоварни превозни средства, а в редица окръзи училищата са в еднодневна ваканция, съобщава ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

По информация на турската полиция заради обилни снеговалежи и силни ветрове част от пътищата в окръг Карс, включително пътните артерии, които свързват Карс със съседния окръг Ардахан и продължават към турско-грузинската граница, са затворени за тежкотоварен трафик от тази нощ. За усложнена пътна обстановка се съобщава и в окръг Болу в Северозападна Турция, като се съобщава за интензивна работа по почистването на преминаващата през окръга магистрала Истанбул – Анкара.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала жълт код за обилни снеговалежи за източните окръзи Битлис, Диярбекир, Ерзурум, Хаккяри, Мардин, Муш, Сиирт, Батман и Шърнак.

С решение на местните власти днес е обявена еднодневна ваканция за всички училища в окръзите Орду, Тунджели, Ерзинджан, Гюмюшхане, Ардахан, Карс, Байбурт, Хаккяри, Караман, Агръ, Битлис и Афионкарахисар, както и в отделни общини в окръзите Шърнак, Гиресун, Ризе, Йозгат, Кахраманмараш, Кастамону, Артвин, Малатия, Сивас, Ван, Бингьол, Адъяман, Ерзурум, Коня, Трабзон, Токат, Самсун, Елязъг, Сакария, Адана и Нигде.