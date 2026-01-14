Взрив във фабрика във Великобритания, евакуираха училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки пожарникари се борят с огромен пожар във фабрика, който днес предизвика „голям токсичен инцидент" в Мидландс, съобщи "Дейли мейл".

Снимките показват високи стълбове от гъст черен дим и експлозии около сградата, като пламъците се виждат от километри. Един местен жител съобщи, че е видял дима от пазарния град Шифнал, на 20 км от Улверхамптън.

На жителите е препоръчано да останат в домовете си, а шофьорите са предупредени да избягват района, докато службите за спешна помощ продължават да се борят с пожара.

Намиращото се наблизо начално училище „Св. Лука" изпрати всички свои ученици у дома поради опасения за безопасността.

Обществеността също беше предупредена да избягва църквата „Св. Лука", тъй като улица „Упър Вилиърс" е затворена в двете посоки между улиците „Марстън Роуд" и „Сънбийм".

Свидетели за първи път съобщиха за пламъците малко след 7:20 сутринта, като огънят се разпространи към близките сгради. Според жителите пожарът е избухнал в автосервиз на улица „Сънбийм".

Местният жител Дейв Бенет, който живее близо до мястото на инцидента, каза: „Районът е пълен с дим. Трудно се диша."

Пожарната служба на Уест Мидландс публикува актуализирана информация малко след 11 часа сутринта, в която се посочва, че е „увеличила ресурсите си" с 17 пожарни автомобила, два автомобила за реагиране на бригадата 4x4, две хидравлични въздушни платформи и екип с дронове на мястото на инцидента.

Бившият съветник от Лейбъристката партия Пол Бърч описа инцидента пред BirminghamLive като „сериозен токсичен инцидент".

В изявление пожарната служба на Уест Мидландс заяви:

„Малко след 7:30 ч. в сряда (14 януари) реагирахме на сигнал на улица "Сънбийм".

Първият екип пристигна на мястото на инцидента в рамките на три минути след мобилизацията.

Става въпрос за пожар във фабрика. Пожарникарите, оборудвани с дихателни апарати, в момента се борят с огъня, използвайки пожарни маркучи.

Моля, избягвайте района, докато работим на мястото, тъй като има значителни смущения.

Ако живеете или работите в района, моля, затворете вратите и прозорците си."