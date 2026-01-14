Роднините на Ерфан Солтани, който се очаква да бъде обесен днес в Иран, молят Тръмп да го спаси

Отчаяните роднини на иранеца Ерфан Солтани, който беше арестуван на протестите в Иран и предстои да бъде екзекутиран, молят американския президент Доналд Тръмп да спаси живота му, пише "Дейли мейл".
26-годишният младеж се очаква да бъде обесен днес.
Семейството му прекара нощта пред затвора Гезел Хесар, където Ерфан се намира в момента.
Една от братовчедките му Сомайе каза пред Си Ен Ен:
"Трябва ни помощта на Тръмп веднага. Моля ви, не оставяйте Ерфан да бъде екзекутиран".
Тръмп предупреди по-рано, че САЩ ще действа "силно и категорично", ако Иран започне да екзекутира протестиращи. Иран обаче игнорира предупрежденията на американския президент и дори обеща да ускори екзекуциите. Задържаните протестиращи са над 18 хиляди.