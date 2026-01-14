Урсула фон дер Лайен: Гренландия може да разчита на нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Гренландия на 14 януари, заявявайки, че арктическият остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещал да завземе, „принадлежи на своя народ".

„За мен е важно гренландците да знаят, че ние уважаваме желанията и интересите им и че те могат да разчитат на нас", каза тя на пресконференция в Брюксел, съобщи Euronews.

Коментарите ѝ идват на фона на предстояща среща между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом по-късно същия ден.

Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви пред репортери, че той и неговата гренландска колежка Вивиан Моцфелд са поискали среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той ескалира заплахите си да анексира самоуправляващата се датска територия.

„Причината да поискаме срещата, която сега ни беше предоставена, беше да преместим цялата тази дискусия ... в една стая за срещи, където можем да се погледнем в очите и да говорим за тези неща", каза Расмусен в Копенхаген на 13 януари.

Напрежението между САЩ, Дания и Гренландия рязко нарасна този месец, тъй като Тръмп и неговата администрация продължават да настояват по въпроса.

Американският президент многократно е отказвал да изключи използването на военна сила за завземане на острова.

В сряда Тръмп заяви, че американският контрол над Гренландия е жизненоважен за планираната от него система за противовъздушна и противоракетна отбрана „Златен купол".

„Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е жизненоважна за Златния купол, който изграждаме", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Министърът на отбраната на Дания заяви на 14 януари, че страната ще засили военното си присъствие в арктическата територия и води диалог със съюзниците си в НАТО.

„Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще имаме още по-голям фокус в рамките на НАТО върху повече учения и увеличено присъствие на НАТО в Арктика", каза Троелс Лунд Поулсен.

Поулсен добави, че Дания „има текущ диалог със своите съюзници относно нови и увеличени дейности през 2026 г.".

В понеделник Тръмп се подигра със силите за сигурност на Гренландия, като каза: „Знаете ли каква е тяхната отбрана – две кучешки шейни", докато твърдеше, че Русия и Китай имат „разрушители и подводници навсякъде".