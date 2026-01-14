ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай пуска научното списание от световна класа „В...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22089278 www.24chasa.bg

Тръмп: Всичко по-малко от Гренландия в ръцете на САЩ е неприемливо

1392
Тръмп написа, че САЩ се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е от жизненоважно значение за "Златния купол", който изграждат Снимка: Снимка архив

Доналд Тръмп заяви, че всичко по-малко от Гренландия "в ръцете" на САЩ е "неприемливо", като повтори искането си за контрол над датската територия само няколко часа преди среща в Белия дом по въпроса, предаде Ройтерс.

"САЩ се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е от жизненоважно значение за "Златния купол", който изграждаме. НАТО трябва да е водеща по пътя към постигането на тази цел", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, посочва БТА.

"НАТО става много по-внушителна и ефективна, когато Гренландия е в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо", добави той.

Външните министри на Дания и Гренландия ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, както и с други висши американски представители в Белия дом по-късно днес.

Тръмп написа, че САЩ се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е от жизненоважно значение за "Златния купол", който изграждат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание