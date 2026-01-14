Стивън Милър - най-радикалният глас във вътрешния кръг на Тръмп

Когато Стивън Милър заяви, че САЩ имат прaвото да анексират Гренландия или, когато говори за каквото и да е било, то трябва да слушаш. 40-годишният любител на костюми изготвени по поръчка и заместник-началник на кабинета по вътрешна политика на Доналд Тръмп, въпреки привидно незначителния си пост е един от най-влиятелните фигури в Белия дом. Може би дори и най-влиятелният, освен президента, който му има пълно доверие.

Милър е защитник на ултранационалистически идеи и главният идеолог на Тръмп. Той е съветник по вътрешната политика и националната сигурност, както и имиграционният цар на президента отговорен за едни от най-суровите му инициативи, включително масовата депортация. Влиянието му все повече се разпростира и във външната политика.

„Ние сме суперсила. И под ръководството на президента Тръмп ще се държим като суперсила", заяви той, имайки предвид амбициите на администрацията да поеме контрол над Гренландия.

40-годишният калифорниец е един от най-вярните съветници на президента, а също и един от най-дългогодишните. Той се присъединява към първата кампания на Тръмп през януари 2016 г. За разлика от многото уволнени от Тръмп съветници Милър е един от малкото, на който президентът все още разчита.

Ултранационалистическите му идеи пасват идеално с мирогледа на Тръмп, според който Вашингтон диктува условията в света чрез преговори или принуда. Първото за приятелски страни, второто за по-бунтовнически правителства. Превръщайки останалите държави междувременно в обикновени васали, спазвайки директивите диктувани от тях без право на мнение.

„Живеем в свят, в който можеш да говориш колкото си искаш за международни любезности и всичко останало. Но ние живеем в свят, в реалния свят, който се управлява от сила, който се управлява от принуда, който се управлява от мощ", споделя съветника.

Така тази гледна точка съвпада напълно и с новата външна политика изложена в Стратегията за национална сигурност. В нея Северна и Южна Америка са обявени за основен приоритет на Вашингтон. Документът определя също имиграцията и трафика на наркотици, най-големите страхове на Милър, като основните международни рискове, пред които са изправени САЩ.

Милър заедно с държавния секретар Марко Рубио, шефа на Пентагона Пийт Хегсет и вицепрезидента Джей Ди Ванс ще бъде от хората, които ще координират американския надзор върху Венецуела след задържането президента на страната Николас Мадуро. Милър ще отговаря за определянето на политическата стратегия, успоредна на икономическата, която е базирана на петролния сектор. Очаква се стратегията да се фокусира върху обръщането на масовата миграция от Венецуела към САЩ и премахването на трафика на наркотици.

Тръмп рядко ограничава съветника си. Въпреки че самият той смята възгледите на Милър понякога изглеждат твърде крайни. Твърди се, че двамата комуникират често, срещайки се ежедневно заедно със Сузи Уайлс (началника на кабинета на Тръмп).

Милър е съсредоточен най-вече върху тълкуването на идеите на президента и политическото им изпълнение. Той се смята и за ключова точка за връзка между Белия дом и Конгреса, където информира законодателите за плановете на началника си.

Крайните му идеи също не са нищо ново. Милър отдавна подкрепя политиката „Америка на първо място". Семейството му произхожда от днешна Беларус и пристига в Ню Йорк през 1903 г., бягайки от преследване на евреи. Високопоставеният служител е роден в богатия и прогресивен град Санта Моника, Калифорния, където баща му натрупва състояние с компанията си за недвижими имоти.

Детството му преминава в либерална среда. Въпреки това, когато навлиза в тийнейджърските си години, финансовият застой на семейния бизнес го принуждава да се премести в по-беден район с по-голямо латиноамериканско население. Този период оформя неговите възгледи срещу всякаква форма на мултикултурализъм и двуезичие.

След като финансовото положение на семейството му се стабилизира, младият Милър влиза в университета Дюк в Северна Каролина. Там той става известен със защитата на белите играчи в отбора по лакрос, обвинени в изнасилване на чернокожа жена в медиите. Обвиненията срещу спортистите се оказват неверни.

След като завършва, той започва работа в екипа на конгресменката Мишел Бахман, тогава водеща фигура в най-консервативното крило на Републиканската партия. Оттам той се премества в офиса на сенатор Джеф Сешънс, друг виден консерватор със силни националистически възгледи.

Още преди Тръмп да обмисли да влезе в политиката, Милър показва възхищението си от него. Когато милиардерът обявява кандидатурата си, съветникът е сред първите, които се присъединяват към кампанията. От писател на речи Милър става съветник по имиграционната политика. Вдъхновен от четива като френския роман на Жан Распай „Лагерът на светците" (1973), той се противопоставя дори на легалната имиграция в повечето случаи. Президентът уважава всяко мнение идващо от Милър. По време на първия мандат на Тръмп той разработва забраната за влизане в страната на граждани от редица страни с мюсюлманско мнозинство, както и стратегията за разделяне на задържани семейства без документи.

Сега съветникът излага радикалните си позиции и на международната сцена. Съпругата му Кейти Милър, бивша съветничка в Белия дом, направи изявление само часове след залавянето на Мадуро. Тя публикува карта на Гренландия в социалните мрежи с цветовете на американското знаме и една дума: „Скоро".