Шефът на гръцката авиация подаде оставка заради срив в комуникациите

Ръководителят на гръцката Служба за гражданска авиация Йоргос Саунацос е подал оставка, след като днес доклад на създадената специална комисия установи, че осемчасовият срив в радиокомуникациите във въздушното пространство на 4 януари се дължи на повреда в остарялата система, съобщиха местни медии.

По-рано беше съобщено, че министърът на транспорта и инфраструктурата Христо Димас е поискал оставката на Саунацос, след което я е получил.

От министерството информираха също, че заместник-ръководителят на службата Йоргос Вагенас временно ще поеме функциите, като незабавно ще бъдат започнати процедурите за назначаване на нов ръководител, съобщи БТА.

Гръцката държавна телевизия ЕРТ съобщи, че според доклада на петчленна разследваща комисия, назначена от правителството, точната причина за прекъсването остава неясна. Посочва се, че инцидентът е възникнал, след като няколко системи са загубили синхронизация, което е довело до срив в комуникацията между контролните кули и самолетите.

Комисията класифицира случая като носещ „нисък риск" за безопасността на полетите, изключи възможността за кибератака и отчете адекватна реакция от страна на пилотите и авиодиспечерите.

На 4 януари полетите от, към и над Гърция бяха преустановени, след като авиодиспечерите загубиха радиовръзка с повечето самолети. В резултат въздушното пространство на страната беше временно затворено, а редица полети – пренасочени.