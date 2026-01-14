Москва обвини Киев за атаката срещу гръцкия танкер "Матилда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Русия обвини Украйна за вчерашната атака с дронове в Черно море срещу гръцкия петролен танкер "Матилда", предаде Франс прес.

"Танкерът "Матилда", плаващ под малтийски флаг, бе атакуван от два украински дрона на около 100 км от град Анапа (в руския Краснодарски край - бел. ред.)", уведомява министерството, като уточнява, че е бил получен сигнал за бедствие в Черно море.

Дронове поразиха вчера два петролни танкера в Черно море, включително един, нает от американската петролна компания "Шеврон" (Chevron), плаващи към терминал на руското крайбрежие, съобщиха засегнатите компании, цитирани от Ройтерс.

От своя страна, Гърция осъди днес атаката срещу два гръцки петролни танкера, без да уточни произхода на дроновете, съобщи БТА.

Вчера казахстанската държавна петролна компания "Казмунайгаз" съобщи, че петролният танкер "Матилда", нает от едно от нейните дъщерни дружества, е бил атакуван от дрон, малко преди планираното му натоварване с казахстански петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на Черно море, базиран близо до Новоросийк, съобщи Ройтерс.

При инцидента се е чул взрив, но не е възникнал пожар. Няма пострадали, а плавателният съд е в изправно състояние и е годен за експлоатация.