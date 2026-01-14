ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лувърът вдигна входната такса за посетители от стр...

Над 70% от незаконните мигранти в Кипър напускат страната доброволно

Лодка с мигранти. Снимка: Архив.

Над 70 на сто от незаконните мигранти в Кипър избират да напуснат страната доброволно, съобщи днес кипърският заместник-министър по въпросите на миграцията Николас Йоанидис на пресконференция за европейски журналисти в Никозия.

Трети сме в ЕС в абсолютни числа, миналата година върнахме над 11 хиляди души, незаконните пристигания са малко над 2000, отбеляза той. По неговите думи предстои ускорено връщане на сирийските бежанци заради промените в тяхната страна.

Възнамеряваме решително да работим срещу незаконната миграция. Основната задача е съгласувано прилагане на новата европейска миграционна политика, добави зам.-министърът по повод започналото преди дни Кипърско председателство на Съвета на ЕС, цитиран от БТА.

Йоанидис изрази надижда до края на годината да има новини по повод очакваното присъединяване на неговата страна към Шенген. Кипърското председателство уточни, че в следващите месеци ще бъде постигната необходимата за тази цел техническа готовност. Кипър и Ирландия са последните две страни от ЕС, които още не са част от европейското пространство без гранични проверки.

