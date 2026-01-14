ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан: Исканите от Украйна 800 млрд. долара не растат по дърветата

Виктор Орбан Снимка: Екс/EUROPA

Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години, за които Украйна настоява да получи от Европейския съюз, ще се превърнат „в над девет милиарда долара откуп" за Унгария, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Във „Фейсбук" Орбан заяви, че „800 милиарда долара не растат по дърветата".

Той каза, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.

„Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем „не" на военните планове на Брюксел", добави премиерът, цитиран от БТА.

