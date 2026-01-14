Осъдиха лидер на наркобанда на 12 г. затвор в Белгия

Наказателният съд в Антверпен осъди задочно лидера на престъпна организация Нордин Ел Хаджиуи на 12 години лишаване от свобода и глоба от 96 000 евро за участие в серия престъпления, свързани с наркотици и оръжия, предаде агенция Белга. По време на разследването са конфискувани активи от престъпна дейност на стойност около 5 милиона евро.

Според магистратите 37-годишният мъж е ръководил престъпна организация с разклонения в Антверпен и в нидерландския град Лимбург. Групата е участвала в мащабен внос на кокаин през пристанището на Антверпен, както и в закупуване на оръжия.

По делото бяха привлечени общо 51 обвиняеми. Производството срещу Ел Хаджиуи бе отделено, тъй като той все още не беше екстрадиран от Обединените арабски емирства, където избяга след осъдителна присъда през 2016 г. През март 2024 г. ОАЕ в крайна сметка се съгласиха да го екстрадират в Белгия. Съдът се произнесе по делата на останалите обвиняеми през ноември 2024 г., като наложи присъди до 12 години затвор.

Отделното дело срещу Ел Хаджиуи започна през май миналата година. Той не влезе в ареста поради заболяване, а адвокатите му не се явиха в съда, поради което процесът протече задочно. Произнасянето на присъдата бе отлагано няколко пъти заради възражения и обжалвания от страна на защитата, съобщава БТА.

Сега съдът окончателно го осъди задочно на 12 години лишаване от свобода. По принцип той все още има право да обжалва, изтъквайки непреодолими обстоятелства, възпрепятстващи излежаването на присъдата, например отново поради заболяване. След това магистратите ще следва да преценят дали жалбата е допустима. Ако бъде приета, делото може да бъде разгледано отново.