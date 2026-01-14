Германия е отворена за задълбочаване на сътрудничеството със Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия е отворена за задълбочаване на отношенията с новото сирийско правителство, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, и добави, че Берлин наблюдава внимателно ситуацията в страната.

„Германското правителство, разбира се, е отворено за задълбочаване на отношенията и за ново начало с новото сирийско правителство", каза говорителят по време на редовната пресконференция на правителството.

Той добави, че Берлин внимателно наблюдава ситуацията в сирийския град Алепо, където се разразиха смъртоносни сблъсъци, и е в тясно сътрудничество с Дамаск.

„Ситуацията в Сирия е такава, че трябва да бъде преоценявана почти ежедневно", каза днес говорителят.

„Не бих искал да давам нова оценка за конкретната ситуация в този момент, но смятам, че ще имаме възможността да го обсъдим по-подробно в близките дни", добави той, цитиран от БТА.

Германският в. „Билд" днес съобщи, позовавайки се на източници от правителството и силите за сигурност, че сирийският президент Ахмед аш Шараа се очаква да посети Берлин в началото на следващата седмица.

Германското правителство ще прегледа внимателно обема на търговията си с Иран, включително видовете стоки, с оглед на това по какъв начин Берлин може да увеличи натиска върху Техеран, каза още говорителят.

Той отбеляза също така, че Германия няма планове да последва примера на Франция и да открие редовно консулство в Гренландия. „Професионални консулски услуги за Гренландия се осигуряват от нашето посолство в Копенхаген и освен това ние сме представени от почетен консул в Гренландия", каза говорителят.