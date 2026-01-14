Военни се евакуират от US база в Катар, иранската армия е във „върхова бойна готовност"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пряката връзка между висши служители от САЩ и Иран е прекъсната, тъй като напрежението се засилва поради възможни военни удари, съобщи "Ал Джазира".

Комуникационните линии между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф са прекъснати, твърди анонимен висш служител пред Ройтерс.

Новината идва на фона на засилващите се заплахи на американския президент Доналд Тръмп за военна интервенция, след като Иран предприе репресивни мерки след две седмици на кървави демонстрации.

Техеран обеща да отвърне на удара срещу американските военни бази в Близкия изток, ако бъде атакуван.

На част от военните е било препоръчано да напуснат американската военна база Ал Удейд в Катар до сряда вечер, съобщиха трима анонимни дипломати пред Ройтерс.

Новината идва на фона на засилващите се предупреждения от страна на САЩ, че може да се намесят военно, за да защитят протестиращите в Иран.

Ал Удейд е най-голямата американска база в Близкия изток, в която са разположени около 10 000 американски войници.

Външното министерство на Катар не е коментирало дали има евакуация.

Иранската армия е във „върхова бойна готовност" и е готова да „се изправи срещу всяка агресия", заяви командирът на въздушните сили на Ислямската революционна гвардия.

"Резервите от ракети „са се увеличили в сравнение с периода преди 12-дневната война с Израел и всички щети, нанесени през този период, са поправени, като силите са в пълна бойна готовност", цитира думите на Сардар Мусави агенция Фарс.

По-рано днес Доналд Тръмп заплаши да действа "силно и категорично", ако Иран започне да екзекутира протестиращи. Иран обаче игнорира предупрежденията на американския президент и дори обеща да ускори екзекуциите. Задържаните протестиращи са над 18 хиляди.

Сред тях е и Ерфан Солтани, който властите в Иран обявиха, че ще екзекутират днес.