Сиукси твърдят, че имиграционните в САЩ незаконно са задържали техни членове

Племето Оглала е едно от седемте племена на западните сиукси. Те са от най-големите коренни племена в САЩ и обвиняват имиграционните власти в незаконно задържане на четирима техни членове. Те са арестувани по време на рейдове в Минеаполис, съобщава Axios.

Имиграционните служби на САЩ могат да арестуват американски граждани в някои случаи, но не могат да ги държат в имиграционни центрове, след като гражданството им бъде потвърдено. В това се включват и членове на коренни племена.

Президентът на племето Оглала Сиу, Франк Стар Коумс Аут, написа в меморандум във вторник до министъра на вътрешните работи Дъг Бургум и министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, че имиграционните са задържали членове на племето.

Стар Коумс Аут заяви, че мъжете са били бездомни и са живели под мост близо до жилищния комплекс Little Earth в квартал East Phillips в Минеаполис.

Според Стар Коумс Аут, когато племето е поискало информация за задържаните членове, федералните служители са казали, че ще предоставят информация само, ако сиуксите сключат споразумение с тях. Племето е отказало, като е заявило, че такова споразумение би нарушило договорите му с правителството на САЩ.

„Няма да сключим споразумение, което да упълномощи или улесни имиграционните или министерството на вътрешната сигурност да влизат в нашата племенна родина, за да арестуват или задържат членове на племето ни", написа той.

В меморандума на племето Оглала Сиу се посочва ясно, че „гражданите на племето не са чужденци" и са „категорично са извън юрисдикцията на имиграционните власти".

Някои индиански племена твърдят, че имиграционните се насочили към членовете на племената, откакто президентът Тръмп е засилил мерките срещу имиграцията.

Това се случва в момент, в който все повече американски граждани, много от които латиноамериканци, съобщават, че са били задържани от имиграционните служби в случаи, които критиците определят като расова дискриминация и прекомерна полицейска активност.

„Това е нарушение на договора. Договорите не са по избор. Суверенитетът не е условен. Нашите граждани не са предмет на преговори", заяви Star Comes Out в изявление.