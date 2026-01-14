Върховната рада одобри от втори опит Денис Шмигал за първи вицепремиер

Върховната рада, законодателният орган на Украйна, одобри при второ гласуване днес назначаването на Денис Шмигал за първи вицепремиер и министър на енергетиката на страната, предаде Укринформ.

В подкрепа на кандидатурата му са гласували 248 депутати. Шмигал положи клетва по време на пленарно заседание на парламента.

Преди да влезе в политиката, от 2017 г. до 2019 г. Шмигал е бил заместник генерален директор по социалните въпроси на ДТЕК „Захиденерго" и директор на Бурщинската топлоелектроцентрала. От август 2019 г. до февруари 2020 г. той е началник на регионалната администрация в Ивано-Франкивск. От 4 февруари до 4 март 2020 г. Шмигал е вицепремиер и министър на общностите и териториалното развитие на Украйна. На 4 март 2020 г. е назначен за премиер на Украйна и заема тази длъжност за най-дълго време в историята на страната. На 17 юли 2025 г. Шмигал е назначен за министър на отбраната на Украйна.

На 9 януари той подаде оставка като министър на отбраната. След това президентът Володимир Зеленски предложи назначаването му за първи вицепремиер и министър на енергетиката. Вчера обаче украинският парламент не одобри предложението на държавния глава.

Ройтерс отбелязва, че новото назначение на 50-годишния Шмигал идва на фона на ескалиращи руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Шмигал се смята за един от най-опитните държавни служители в страната. Смята се, че той има значителен принос за запазването на относителна икономическа стабилност и за поддържането на дейността на правителството след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.