56% от американците не одобряват използването на военна сила от Тръмп срещу Венецуела

Повече от половината от американците смятат, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отишъл твърде далеч" в използването на военна сила за намеса в други държави, по-специално във Венецуела, сочи ново социологическо проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC).

Анкетата е осъществена в периода 8-11 януари след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Тя показва, че 56% от пълнолетните американци са убедени, че Тръмп е прекалил с военните интервенции в чужбина, а мнозинството от запитаните не одобряват начина на водене на външната политика от президента републиканец като цяло и в частност по отношение на Венецуела.

Резултатите от допитването до голяма степен показват несъгласие с агресивния външнополитически курс на Тръмп, който в последно време се изразява в усилия за упражняване на контрол върху петрола на Венецуела, призиви за завземане на Гренландия и предупреждения, че САЩ могат да окажат подкрепа на протестиращите в Иран. Въпреки че някои от запитаните виждат в неотдавнашната интервенция на правителството на Тръмп във Венецуела "нещо добро" за спиране на трафика на незаконни наркотици към САЩ и ползи за венецуелския народ, малцина са тези, които виждат в нея позитиви за националната сигурност и икономиката на САЩ, съобщава БТА.