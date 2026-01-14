Гърция: Осъждаме атаките срещу цивилни кораби

„Осъждаме атаките срещу цивилни кораби с гръцка собственост", заяви говорителката на министерството на външните работи в Атина Лана Зохиу на редовния си брифинг. Тя допълни, че атаките излагат на опасност екипажите и е възможно да причинят вреди на околната среда.

„Гърция като морска държава отдава особено значение на морската сигурност. Оставаме ангажирани с международното право и с международното морско право, включително свободата на корабоплаването. Въпросът ще бъде поставен от (гръцкия) министър на външните работи (Йоргос Герапетритис) пред европейските му партньори", заяви Зохиу, цитиран от БТА.

Тя съобщи, че според информацията, с която разполага гръцкото Министерство на корабоплаването, сред екипажа на един от корабите има двама гръцки граждани, които не са пострадали при атаките.

Според официалната информация, разпространена от гръцките власти, обект на атаки в района на терминала на Казахстанския тръбопроводен консорциум (КТК) на руския черноморски бряг са били танкерът „Матилда", който плава под малтийски флаг и се управлява от гръцката компания „Тенамарис" (Thenamaris), и танкерът „Делта Хармъни" под либерийски флаг, управляван от гръцката „Делта Танкерс" (Delta Tankers). „Матилда" е претърпял ограничени материални щети от атаката, а на „Делта Хармъни" е избухнал пожар, който е бил потушен бързо от екипажа. Според същите източници няма пострадали членове на двата екипажа.

Министерството на отбраната на Русия обвини днес Украйна за вчерашната атака срещу "Матилда", предаде Франс прес.