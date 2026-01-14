Президентството на Палестина подкрепя Николай Младенов за висш представител на Газа

Президентството на Палестина приветства усилията на президента Доналд Тръмп за завършване на изпълнението на неговия мирен план и за изпълнение на Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, включително създаването на Съвета за мир и неговите изпълнителни органи, съобщава палестинската информационна агенция.

В този контекст президентството обявява подкрепата си за формирането на Палестинския комитет за управление на Газа по време на този преходен етап.

Президентството поддържа тясно сътрудничество със специалния пратеник за мир Стив Уиткоф, г-н Джаред Кушнер, екипите на САЩ и г-н Николай Младенов в подкрепа на усилията на Съединените щати за консолидиране на примирието и преминаване към втората фаза от неговото изпълнение, включително възстановяването.

Председателството изразява своята дълбока признателност и благодарност за решителното лидерство, проявено от президента Доналд Тръмп, чието пряко ангажиране и решителност допринесоха за създаването на нова възможност за мир, стабилност и добро управление в Газа. Председателството също така признава важната роля и високо оценява значителните усилия, положени от посредниците и гарантите Египет, Катар и Турция в подкрепа на тези усилия.

Палестинското председателство отново подчертава важността на свързването на институциите на Палестинската власт в Западния бряг и ивицата Газа и на избягването на създаването на административни, правни или сигурностни механизми, които биха затвърдили дублирането, разделението, разединението или фрагментацията, като се спазва принципът на една система, един закон и едно легитимно оръжие.

Президентството подчертава още веднъж важността на сътрудничеството със Съединените щати и съответните партньори за предприемане на решителни стъпки в Западния бряг, успоредно с преходния етап в Газа. Това включва гарантиране на прекратяване на едностранните действия, които нарушават международното право, предотвратяване на плановете за разширяване на селищата и тероризма на заселниците, освобождаване на задържаните палестински средства, предотвратяване на изселването и анексирането; и изключване на всякакво подкопаване на Палестинската национална власт и решението за две държави.

Председателството призовава всички палестински фракции, национални институции, организации на гражданското общество и всички сегменти на палестинското общество да поемат своите национални и исторически отговорности и да действат в дух на партньорство и с най-високо чувство за отговорност, за да се гарантира успехът на тази критична преходна фаза.

Николай Младенов ще бъде най-висшият служител в международен орган, натоварен с управлението на Ивицата Газа в рамките на следващата фаза на крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ след две години война. Това бе потвърдено след среща на бившия ни министър на отбраната и външните работи и израелския премиер в Йерусалим. Бенямин Нетаняху каза, че Младенов ще стане генерален директор на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.