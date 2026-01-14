ФБР претърси дома на журналистка от Washington Post

ФБР извърши претърсване на дома на репортерката на Washington Post Хана Натансън в сряда като част от разследване на „правителствен изпълнител, обвинен в незаконно задържане на класифицирани правителствени материали".

Натансън е била в дома си във Вирджиния по време на претърсването, а в заповедта се посочва, че „правоохранителните органи разследват Аурелио Перес-Лугонес, системен администратор в Мериленд, който има достъп до строго секретна информация и е обвинен в достъп и отнасяне у дома на класифицирани разузнавателни доклади, които са били намерени в кутията му за обяд и в мазето му", съобщи вестникът, цитирайки клетвена декларация на ФБР.

Натансън отразява „преобразуването на правителството от администрацията на Тръмп и неговите последици", според биографията й в социалната мрежа "Екс". Дома и устройствата ѝ са били претърсени, а Натансън е казала на работодателя си, че са ѝ конфискували телефон и часовник Garmin.

Перес-Лугонес е американски гражданин, роден в Маями, който понастоящем живее в Лорел, Мериленд, според наказателната жалба. От 2002 г. той е държавен подизпълнител и притежава достъп до строго секретна информация, съобщава Fox News.

Според жалбата, настоящата длъжност на Перес-Лугонес е административна. Той работи като системен инженер и специалист по информационни технологии за държавна подизпълнителска компания, чийто основен клиент е държавна агенция. Според жалбата, работното му място е в Анаполис Джанкшън, Мериленд.

Перес-Лугонес е обвинен в използване на бази данни и хранилища за търсене, достъп и преглед на класифициран разузнавателен доклад, свързан с чужда държава. Той е обвинен, че е направил екранна снимка на доклада и я е отпечатал.

В жалбата се посочва, че поне един от документите, маркирани като „секретни", които са били намерени в мазето на Перес-Лугонес, е бил свързан с националната отбрана.

Вестник Washington Post съобщи, че Натансън е участвала в най-чувствителните репортажи на вестника за първата година от втория мандат на Тръмп.

Washington Post заяви пред Fox News Digital, че проучва и следи ситуацията.

Миналия месец Натансън написа статия със заглавие I am The Post's 'federal government whisperer.' It's been brutal, в която подробно описа своите преживявания при разговорите с държавни служители и тяхното влияние върху личния й живот и работата й, докато отговаряше на хиляди съобщения.