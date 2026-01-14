Луиз Инасио Лула да Силва води в проучванията преди президентските избори в Бразилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Настоящият бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва води в социологическите проучвания преди тазгодишните избори пред сенатора Флавио Болсонаро и губернатора на щата Сао Пауло Тарсизио де Фрейтас, предаде Ройтерс.

Според проучване на "Куаешч" (Quaest), поръчано от "Джениал" (Genial), на първия тур на президентските избори Лула би получил 36% от гласовете, срещу 23% за Флавио Болсонаро и 9% за Де Фрейтас.

При балотаж Лула би победил Болсонаро с 45% срещу 38%. Подкрепата за Лула е намаляла леко спрямо 46% срещу 36% в проучването от декември.

Срещу Де Фрейтас настоящият президент би спечелил с 44% срещу 39%, при 45% срещу 35% в предишното изследване.

Проучването извършено от 8 до 11 януари и в него са участвали 2004-ма души. Статистическата грешка е в рамките на 2 процентни пункта, съобщава БТА.