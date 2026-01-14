ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма да има шествие с трактори до Атина, твърдото ядро на протестиращите ще се срещне с премиера

Гръцки фермери на протест. Снимка: Архив

Твърдото ядро на протестиращите гръцки фермери е приело да участва в среща с премиера на страната Кириакос Мицотакис и няма да организира шествие с тракторите си до столицата Атина, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Решението за това е взето на днешното съвещание на Националния комитет на земеделските блокади в Палама, област Кардица, Централна Гърция, чиято цел беше да набележи следващите стъпки на протестиращите.

Очаква се в срещата да участват общо 30 души – 25 представители на сектора от всички отрасли, плюс петима наблюдатели. Решението на земеделците е диалогът да се проведе при отворени пътища и без шествие на трактори към столицата, каквото намерение бе заявено по-рано, припомня изданието.

Преди ден премиерът Мицотакис проведе разговори с 25 представители на земеделския сектор, на който обаче представители на по-радикалните протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство, съобщи БТА.

Според информация от местни медии представителите на земеделския сектор са настроени положително към предстоящата среща, тъй като е договорено да участват представители на всички направления на сектора – земеделци, животновъди, рибари, пчелари и др.

По информация на държавната телевизия ЕРТ конкретна дата за провеждане на разговорите все още не е определена. От страна на правителството условията за диалог остават същите – без лица, уличени в престъпление или замесени в разследванията, свързани с агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ, съобщи телевизията, позовавайки се на правителствени източници.

