Венецуела освободи израелски затворник, арестуван от правителството на Мадуро

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди освобождаването от венецуелските власти на израелския затворник Якоб Харари, лишен от свобода от правителството на Николас Мадуро преди повече от година, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Канцеларията на Нетаняху заяви, че премиерът е поздравил семейство Харари и е пожелал добро здраве, бързо възстановяване и връщане към нормалността след кошмара, който са преживели.

От 8 януари във Венецуела бяха освободени над 50 политически затворници, според неправителствени и опозиционни организации, докато правителството твърди, че освободените са 116.

Харари, който е на 72 години, пристигна в Тел Авив след междинно кацане в Рим с помощта на израелското посолство в Италия, и разговаря с Нетаняху и двете си дъщери.

Министерството на външните работи на Израел посочи в друго изявление, че Харари е бил държан в изключително тежки условия, без право на справедлив процес или достъп до медицинско обслужване, заедно с местни и чуждестранни затворници.

Освобождаването на Харари е част от текущата политика на венецуелското правителство на Делси Родригес, предприета под натиска на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, което залови бившия президент Николас Мадуро в Каракас при военна операция.

В изявлението си канцеларията на Нетаняху подробно описва как премиерът е изразил благодарност към Министерството на външните работи и Мосад за тяхната работа и иска да благодари на правителствата на САЩ, Германия, Австрия и Италия за помощта им за завръщането на Якоб в Израел.

Поради липсата на дипломатически отношения между Венецуела и Израел Министерството на външните работи си сътрудничи с чуждестранни посолства и дипломатически агенти в няколко страни чрез израелското посолство в Колумбия.

От дипломатическата мисия заявиха, че са улеснили посещенията в затворите, поддържали са контакт с Харари и са му оказали помощ по време на лишаването му от свобода.

Членове на семейства на политически затворници във Венецуела, които все още не са освободени, продължават да се събират всяка вечер пред затвори като „Ел Родео I" край Каракас, като част от процеса на освобождаване на политически затворници, обявен на 8 януари от властите.

В понеделник венецуелското Министерство по въпросите на затворите съобщи за 116 новоосвободени лица, въпреки че не предостави подробности в изявлението, в което се отбелязва, че тези мерки „са облагодетелствали хора, лишени от свобода за действия, насочени към промяна на конституционния ред, и опити за дестабилизиране на страната".