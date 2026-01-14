ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Египет прие състава от палестински технократи, които ще управляват Газа според плана на Тръмп

2180
Ивицата Газа. Снимка Архив

Египетското правителство днес обяви, че е постигнат "консенсус" за състава на 15-членния комитет от палестински технократи комитет, който се очаква да управлява ивицата Газа, съгласно плана на американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

„Надяваме се, че в резултат на това споразумение, комитетът скоро ще бъде огласен, а след това той ще се установи в ивицата Газа, за да се заеме с управлението на ежедневните въпроси и основните услуги", каза египетският министър на външните работи Бадр Абделати, цитиран и от БТА.

