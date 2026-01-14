Франция забрани на британски антимиграционни активисти да влизат в страната

Франция съобщи, че е забранила на 10 членове на британска антиимиграционна организация да влизат на нейна територия. Те са спирали мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания с малки гумени лодки, да отплават от френския бряг, предаде Асошиейтед прес.

Членовете на организацията "Вдигнете знамената" (Raise the Colours) няма да имат право да влизат и пребивават във Франция, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Ведомството определи активистите като крайнодесни, а дейността им на френска територия се оценява като потенциална заплаха за обществения ред. Посочва се, че те са дошли във Франция, за да търсят и унищожават лодки на мигранти, използвани от тях за прекосяване на Ламанша.

Членовете на организацията са извършвали и пропагандна дейност по северното френско крайбрежие, "насочена към британската общественост, призовавайки сънародниците си да се влеят в редиците на движението, за да се сложи край на феномена миграция", се добавя в изявлението.

Министерството не назова имената на десетте британски граждани, но заяви, че те са били "идентифицирани като активисти на движението, които са извършвали действия на френска територия."

В последните години въпросът за миграцията през Ламанша се превърна в проблем за отношенията между Великобритания и Франция, а в Обединеното кралство той предизвиква остра политическа поляризация, информира БТА.

За миналата година водите на протока между Франция и Великобритания са прекосили с малки гумени лодки над 41 000 души – увеличение спрямо 2024 г., но по-малко от рекордната 2022 г., когато те бяха 45 000, сочат данни на Министерството на вътрешните работи в Лондон.