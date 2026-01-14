Крайнодесният Андре Вентура води в проучванията преди президентските избори в Португалия

Крайната десница води в навечерието на предстоящите в неделя президентски избори в Португалия. Изходът от надпреварата остава непредвидим и по всяка вероятност за пръв път от дестилетия насам ще се реши на втори, предаде Ройтерс, като се позова на ново проъчване.

Новият държавен глава на Португалия за пръв път от 40 години вероятно ще бъде определен на балотаж заради растящата политическа фрагментация в обществото, която прави не само резултата от вота, но и участниците в потенциалния втори тур неясни, сочи изследването.

В Португалия президентът е натоварен с до голяма степен церемониални функции, но все пак разполага с някои важни правомощия, като например да разпуска парламента, да свиква предсрочни парламентарни избори и да налага вето върху закони.

Андре Вентура, крайнодесният лидер на основната опозиционна партия "Стига!" (порт. ШÈГА), води с малка преднина, като би събрал 24% от гласовете, следван на малка дистанция от социалиста Антонио Жозе Сегуро с 23%, според проучването на социолозите от Католическия университет, публикувано от в. "Публику".

Жоао Котрим де Фигейредо, член на Европейския парламент от пробизнес формацията "Либерална инициатива", също е близо до тях с 19%. Статистическата грешка в анкетата, направена сред 1700 пълнолетни граждани, е в границите на 2,2%.

Други двама кандидати, сред които Луиш Маркеш Мендеш, подкрепен от управляващата десноцентристка Социалдемократическа партия (в Португалия и Бразилия социалдемократите са десноцентристи – бел. ред.), се ползват с подкрепата на 14% от избирателите, показва анкетата, цитирана от БТА.

По-малки проучвания през изминалата седмица показват дори още по-малки процентни разлики между челната петорка кандидати за президент, отбелязва Ройтерс.

През петте десетилетия, откакто Португалия премахна дясната диктатура, само веднъж преди това – през 1986 г. – се е стигало до втори тур на президентски избори. Това показва колко сложна е станала политическата обстановка вследствие на възхода на крайната десница и разочарованието на избирателите от двата традиционни хегемона в португалската политика Социалдемократическата и Социалистическата партия.

Въпреки че Вентура води в най-новата анкета, анализатори посочват, че според скорошни изследвания над 60% от избирателите не искат той да бъде президент, което предполага, че би загубил на втори тур срещу всеки от останалите четирима основни кандидати.

Но достигането до балотажа вероятно ще бъде "само по себе си победа" за Вентура, казва политологът Антонио Коща Пинто. Това ще осигури на партията му по-голямо влияние върху управляващото десноцентристко правителство на малцинството.

Жозе Кастело Бранко от Католическия университет в Лисабон каза, че едно нещо изглежда сигурно - че Вентура "затвърждава статута си в португалския политически живот" на лидера на опозицията.