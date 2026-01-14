Путин и Лула да Силва обсъдиха кризата във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин и бразилският му колега Луиз Инасио Лула да Силва обсъдиха в телефонен разговор ситуацията във Венецуела и констатираха сходство в подхода си към гарантирането на суверенитета на страната, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Двамата лидери са се споразумели да координират усилията си, за да помогнат за намаляване на напрежението в Латинска Америка посредством ООН и групата БРИКС.

Президентите "се договориха да продължат координирането на усилията, включително в рамките на ООН, както и по линия на БРИКС, в интерес на деескалацията на обстановката в латиноамериканския и други региони на света", се казва в изявление на Кремъл.

Путин и Лила изтъкнаха и еднаквия си подход към гарантирането на суверенитета и националните интереси на Венецуела.

Те обсъдиха и по-нататъшното сътрудничество между страните си.

„В контекста на предстоящото през февруари заседание на руско-бразилската комисия на високо равнище, подробно бяха обсъдени въпросите за по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество в най-различни области", се посочва в изявлението.

Кремъл уточни, че днешният телефонен разговор се е състоял по инициатива на бразилската страна, съобщи БТА.